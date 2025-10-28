В Тульской области силы ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника

По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет

ТУЛА, 28 октября. /ТАСС/. Над территорией Тульской области силы ПВО ликвидировали четыре украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Губернатор региона уточнил, что, предварительно, инфраструктура не повреждена, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что над территорией региона сбито два БПЛА.