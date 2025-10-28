Гвардии матрос Горянский, рискуя жизнью, заменил поврежденный кабель

В Минобороны также рассказали о гвардии сержанте Игоря Бабенкова, который выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступательных действий российских войск в районе одного из населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге гвардии матроса Юрия Горянского, который рискуя своей жизнью заменил поврежденный кабель.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Во время артиллерийского обстрела района, в котором был расположен пункт связи, один из снарядов разорвался в непосредственной близости, в результате чего осколками был посечен кабель питания и связь с штурмовыми группами была потеряна. Юрий немедленно отправился восстанавливать связь. Несмотря на непрекращающийся артиллерийский обстрел, рискуя жизнью, заменил поврежденный кабель питания и после этого успешно вернулся на пункт связи", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве рассказали про гвардии сержанта Игоря Бабенкова - командира танка, который выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступательных действий российских войск в районе одного из населенных пунктов.

"Экипаж занял позицию и приступил к огневой работе на дальность до 10 км. Гвардии сержант Бабенков координировал работу подчиненных и корректировал действия с учетом информации от воздушной разведки. Несмотря на ответный огонь вражеской артиллерии по району расположения боевой машины, экипаж танка нанес противнику огневое поражение, уничтожив опорный пункт, пулеметный расчет и до 20 боевиков ВСУ. По окончании стрельбы Игорь отдал команду на убытие в исходный район и корректировал маршрут с учетом изменяющейся боевой обстановки" ,- отметили в военном ведомстве.