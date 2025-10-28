Военная операция на Украина. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:13
Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 15 БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Двое мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Основные события 29 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.