Военная операция на Украина. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 15 БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Двое мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Основные события 29 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.