Военная операция на Украина. Онлайн

21:00
обновлено 21:13
Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 15 БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Двое мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Основные события 29 октября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:13

Министерство обороны РФ рассказало о подвиге гвардии матроса Юрия Горянского, который рискуя своей жизнью заменил поврежденный кабель.

21:12

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли один удар по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Уточняется, что ВСУ ударили по ДНР на горловском направлении. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

