Военная операция на Украине. Онлайн

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики, ранения получил один мирный житель. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Атаки были совершены на горловском и красноармейском направлениях, в результате ударов повреждения жилых домостроений не зафиксировано.