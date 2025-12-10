Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
В Воронеже временно эвакуировали 80 жителей дома в областном центре, который был поврежден в результате падения обломков БПЛА, передал губернатор региона Александр Гусев.
ВСУ с помощью беспилотника ударили по территории Каменско-Днепровского округа Запорожской области, в результате без электроснабжения остались порядка 1 430 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Учебные центры для мобилизованных в ВСУ внешне напоминают колонии строгого режима, заявили в российских силовых структурах.
Основные события 11 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.