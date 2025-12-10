ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
© Александр Река/ ТАСС

В Воронеже временно эвакуировали 80 жителей дома в областном центре, который был поврежден в результате падения обломков БПЛА, передал губернатор региона Александр Гусев.

ВСУ с помощью беспилотника ударили по территории Каменско-Днепровского округа Запорожской области, в результате без электроснабжения остались порядка 1 430 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Учебные центры для мобилизованных в ВСУ внешне напоминают колонии строгого режима, заявили в российских силовых структурах.

Основные события 11 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:08

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики, ранения получил один мирный житель. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Атаки были совершены на горловском и красноармейском направлениях, в результате ударов повреждения жилых домостроений не зафиксировано.

