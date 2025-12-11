Лавров: РФ не тратит силы на установление сроков окончания конфликта на Украине

У России есть конкретные задачи, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российская сторона "не тратит силы" на прогнозы о том, когда завершится конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также

Предложения по гарантиям безопасности и переговоры с США. Заявления Лаврова

"Что касается прогнозов о том, когда завершится украинский конфликт: конкретные сроки называют представители Европы. Кто-то говорит[, что конфликт закончится] до весны, кто-то говорит - в течение 2026 года. Мы все-таки на это силы не тратим", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Как подчеркнул Лавров, у РФ есть конкретные задачи, и она будет их добиваться, независимо от прогнозов окончания конфликта.

"Наши конкретные задачи четко, недвусмысленно были изложены и в определенных рамках публично нашим президентом, и подробно обсуждались в Анкоридже, где были достигнуты понимания о том, как оптимально двигаться к достижению этих целей в контексте не перемирия, не временной передышки, а устойчивого мира. И мы будем двигаться по этому пути, независимо от того, кто какие сроки называет", - добавил он.

"Для нас главное - это существо, а существо касается безопасности Российской Федерации и безопасности русских людей, которых объявил киевский режим террористами и лишил всех прав. Вот это наша цель", - заключил министр.