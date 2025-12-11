ВСУ потеряли технику, орудие и три БПЛА в зоне действия Южной группировки

В Минобороны также сообщили, что в ходе патрулирования зон ответственности восточнее Константиновки операторы ударных дронов войск беспилотных систем уничтожили пикап и наземный робототехнический комплекс противника

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили минометный расчет, автомобиль, роботизированную платформу и три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ДНР оператором беспилотных систем Южной группировки войск в ходе воздушной разведки была выявлена огневая позиция, на которой находились два военнослужащих ВСУ, осуществлявших минометный обстрел российских позиций из 120-мм орудия. Было принято незамедлительное решение на уничтожение врага, точными ударами расчета гаубицы "Мста-Б" минометный расчет противника был уничтожен", - следует из сообщения оборонного ведомства.

Также стало известно, что в ходе патрулирования зон ответственности восточнее Константиновки операторы ударных дронов войск беспилотных систем Южной группировки обнаружили и уничтожили пикап и наземный робототехнический комплекс противника. Кроме того, беспилотчики группировки обнаружили три ожидающих цели БПЛА ВСУ. При помощи точных сбросов с дронов осколочно-фугасных боеприпасов дроны ВСУ были уничтожены.