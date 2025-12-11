ТАСС: в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ

ВС РФ ударом БПЛА "Герань-2" уничтожили командный пункт противника, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Командный пункт дивизиона 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожен у Подсреднего Харьковской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ликвидирован командир батареи.

"На харьковском направлении ударом БПЛА "Герань-2" уничтожен командный пункт артиллерийского дивизиона 40-й отдельной артиллерийской бригады в районе Подсреднего. Подтверждены потери среди командного состава. Ликвидирован командир батареи в звании капитана", - сказал собеседник агентства.