Марочко: ВС РФ удерживают позиции у Купянска при постоянных контратаках ВСУ

По информации военного эксперта, для боев у города Киев направил элитные подразделения

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие удерживают свои позиции у Купянска Харьковской области, несмотря на регулярные контратаки со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, для боев у Купянска Киев направил свои элитные подразделения и не жалеет их.

"Украинское командование, не жалея сил и средств, продолжает мероприятия по возвращению утраченных территорий в районе Купянска Харьковской области. С этой целью на данный участок на регулярной основе перебрасываются дополнительные силы и средства, в том числе из числа так называемых элитных подразделений вооруженных формирований Украины. Контратакующие действия со стороны противника идут с северо-запада, востока и южной части города. Встречные бои с высокой интенсивностью продолжаются уже на протяжении длительного времени и, исходя из данных, в ближайшее время будут продолжатся", - сказал он.

Марочко подчеркнул, что невзирая на постоянное давление противника, российские бойцы удерживают занимаемые рубежи. Более того, силы РФ продвинулись в районах харьковских Кучеровки и Петропавловки, добавил военный эксперт.