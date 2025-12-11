ТАСС: под Купянском солдаты ВСУ угрожают командиру из-за отсутствия провизии

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные под Купянск для информационных диверсий, угрожают расправой командиру за отсутствие поддержки, провизии и медикаментов. Соответствующие радиоперехваты есть в распоряжении ТАСС.

На записи слышен диалог командира батальона с позывным Макет и командира группы с позывным Каштан. "Сколько вы еще нас тут будете держать? Еды уже все, нету, раненых целая куча лежит, перевязывать нечем... Где посылка? <...> Что мне твое "подержись"? Вы там за кого нас держите? Пацаны, ну вы что? Вернемся, разберемся с вами. Вам только нужно от нас то видео какое-нибудь снять, заскочить куда-то", - следует из радиоперехвата.

Речь идет об обеспечении военнослужащих ВСУ едой и медикаментами под Купянском, куда их забросили для разного рода диверсий, в том числе информационных, а также съемок видео из города.

При этом, исходя из перехватов, операция оказалась провальной, а люди попали в окружение и остались без провизии.