Над регионами России сбили 287 украинских беспилотников за ночь

Из них 40 сбили над Московским регионом

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 287 украинских беспилотников над регионами России, из них 40 - над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 мск 11 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 118 БПЛА - над территорией Брянской области, 40 БПЛА - над территорией Калужской области, 40 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, 27 БПЛА - над территорией Тульской области, 19 БПЛА - над территорией Новгородской области, 11 БПЛА - над территорией Ярославской области, 10 БПЛА - над территорией Липецкой области, 6 БПЛА - над территорией Смоленской области, по пять БПЛА - над территориями Курской и Орловской областей, четыре БПЛА - над территорией Воронежской области и два БПЛА - над территорией Рязанской области", - сообщили в военном ведомстве.