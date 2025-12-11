"Фроботикс": новый дрон для доставки мин ТМ-62 апробируют в январе в зоне СВО

Беспилотник способен доставлять боеприпасы на расстоянии от 20 км

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Дрон "Сварог-17" для доставки мин ТМ-62 на дистанции от 20 км апробируют в зоне спецоперации в январе 2026 года. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок "Фроботикс".

"Дрон "Сварог-17" создается по запросу от российских подразделений, которым необходимо производить минирование в тыловых районах противника. Аппарат сможет осуществлять минирование ТМ-62 на расстоянии от 20 км. Беспилотник оснащен более мощной винтомоторной группой, а также аккумуляторами нового поколения, которые позволят работать дрону с таким весом - порядка 10 кг - на длинных дистанциях. Испытания нового аппарата в зоне СВО планируется начать в январе", - отметил собеседник агентства.

По словам официального представителя "Фроботикс", ведутся полигонные испытания "Сварог-17".