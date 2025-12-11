Над регионами России сбили 32 украинских БПЛА за шесть часов

Беспилотники нейтрализовали и уничтожили в период с 08:00 до 14:00 мск

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за шесть часов 32 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"11 декабря с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - отметили в ведомстве.

Над территорией Брянской области сбили 13 БПЛА, 10 уничтожили над Московским регионом, четыре - над Калужской областью, три - над Тульской и два - над территорией Курской области..