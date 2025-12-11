Статья
Отмена рейсов и 31 сбитый БПЛА. Главное о ночной атаке дронов на Москву
Редакция сайта ТАСС
01:36
обновлено 02:36
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 31 беспилотника, летевшего на Москву. На фоне атаки в столичных аэропортах были отменены, задержаны и перенаправлены 133 рейса.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Отражение атаки
Последствия
- Во всех столичных аэропортах ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщили в Росавиации.
- В аэропорту Шереметьево 44 рейса задержали и 22 отменили.
- В Домодедове 6 рейсов задержали и 1 перенаправили.
- Во Внукове 45 рейсов задержали, 10 перенаправили и 2 отменили.
- В аэропорту Жуковский три рейса задержали.
- В Пулково сообщили, что аэропорт принимает рейсы, перенаправленные из Москвы. Там также задержали или отменили вылет нескольких рейсов в столицу.
- "Аэрофлот" перенаправил часть рейсов из-за ограничений в небе над столицей.