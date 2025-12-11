ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Отмена рейсов и 31 сбитый БПЛА. Главное о ночной атаке дронов на Москву

Редакция сайта ТАСС
01:36
обновлено 02:36
© Олеся Чепурченко/ ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 31 беспилотника, летевшего на Москву. На фоне атаки в столичных аэропортах были отменены, задержаны и перенаправлены 133 рейса.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Отражение атаки

  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке 31 БПЛА, следовавшем в сторону столицы, с начала суток.
  • Все беспилотники были сбиты силами ПВО.
  • На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, отметил мэр столицы.

Последствия

  • Во всех столичных аэропортах ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщили в Росавиации.
  • В аэропорту Шереметьево 44 рейса задержали и 22 отменили.
  • В Домодедове 6 рейсов задержали и 1 перенаправили.
  • Во Внукове 45 рейсов задержали, 10 перенаправили и 2 отменили.
  • В аэропорту Жуковский три рейса задержали.
  • В Пулково сообщили, что аэропорт принимает рейсы, перенаправленные из Москвы. Там также задержали или отменили вылет нескольких рейсов в столицу.
  • "Аэрофлот" перенаправил часть рейсов из-за ограничений в небе над столицей.
 
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква