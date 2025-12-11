Статья

Отмена рейсов и 31 сбитый БПЛА. Главное о ночной атаке дронов на Москву

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Чепурченко/ ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 31 беспилотника, летевшего на Москву. На фоне атаки в столичных аэропортах были отменены, задержаны и перенаправлены 133 рейса.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Отражение атаки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке 31 БПЛА, следовавшем в сторону столицы, с начала суток.

Все беспилотники были сбиты силами ПВО.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, отметил мэр столицы.

Последствия