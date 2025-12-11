Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА, летевшем на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один БПЛА, атаковавший Москву.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Таким образом, с начала суток градоначальник проинформировал об уничтожении 31 беспилотника, в целом за ночь было уничтожено 32 БПЛА.