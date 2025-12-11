В аэропорту Пулково задержали или отменили вылет 15 рейсов

Аэропорт принимает перенаправленные из Москвы самолеты в качестве запасного аэродрома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Задержки и отмены вылета 15 рейсов наблюдаются в петербургском аэропорту Пулково. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Задержан вылет шести самолетов в Москву, а также одного - в Ереван. Отменены пять рейсов в Москву, а также рейсы в Душанбе, Худжанд и Ош.

Ранее в аэропорту Пулково сообщили, что из-за введенных в столичных аэропортах временных ограничений, аэропорт принимает перенаправленные самолеты в качестве запасного аэродрома. Пассажиров предупредили о возможной корректировке расписания.