"Аэрофлот" перенаправил часть рейсов из-за ограничений в небе над Москвой

Пассажирам отмененных рейсов предложили вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление на последующие рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания без доплаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Часть рейсов "Аэрофлота" направлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань в связи с введением в ночь с 10 на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Читайте также

Отмена рейсов и 31 сбитый БПЛА. Главное о ночной атаке дронов на Москву

В компании отметили, что перевозчик вынужден корректировать расписание с помощью переноса времени вылета, а также отмены отдельных рейсов. Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло, в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании и по объявлениям в аэропортах.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление на последующие рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания без взимания доплаты. Оформить возврат или переоформление можно дистанционно через сайт и мобильное приложение, а также обратившись в контакт-центр перевозчика.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 31 БПЛА.

Во всех столичных аэропортах действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщали в Росавиации.