В Запорожье артиллеристы "Днепра" уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали также и личный состав противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расчеты артиллерии 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили опорный пункт с личным составом противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что в ходе боевой работы средства разведки группировки войск "Днепр" вскрыли взводный опорный пункт противника, оборудованный в заброшенном строении возле населенного пункта Новоданиловка. Его координаты были переданы расчету 130-мм буксируемой пушки М-46. "Расчет артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно развернулся на огневой позиции. В считанные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет. В результате цель была поражена, а укрывавшийся в ней личный состав противника -- уничтожен", - говорится в сообщении.

Там добавили, что после выполнения огневой задачи артиллеристы замаскировали орудие и оперативно сменили позицию. Слаженные действия артиллеристов позволяют наносить противнику значительный урон, демонстрируя высокую выучку и эффективность применения артиллерийских систем.