В Тульской области обломки БПЛА повредили стекла образовательного учреждения

ТУЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Остекление одного из образовательных учреждений и помещения заправочной станции в Тульской области получили повреждения обломками во время отражения атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В ходе отражения атаки украинских БПЛА обломками повреждено остекление одной из образовательных организаций города Алексина и помещения заправочной станции в Суворове", - написал он в своем Telegram-канале.

Миляев напомнил жителям, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб.