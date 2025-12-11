Стрелок Мартин: бойцы ВДВ захватили трофейное оружие и уничтожили солдат ВСУ

ВС РФ выполнили боевую задачу, несмотря на потерю рации и автоматов из-за атаки FPV-дрона противника, рассказал военный

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" во время зачистки лесополосы в районе населенного пункта Олешня Курской области лишились рации и автоматов из-за атаки FPV-дрона. Военнослужащие продолжили выполнять боевую задачу - они захватили блиндаж ВСУ, уничтожив живую силу, рассказал ТАСС стрелок бригады с позывным Мартин.

"Нужно было зачистить лесополосу, мы спешились в двойке. Был туман. Не дойдя метров 300-400 до блиндажа с противником, нас атаковал "ждун" - FPV-дрон на оптоволокне, который сидел и ждал. Из-за удара оптоволокна у нас были выведены из строя оба автомата и рация. Мы приняли одно для себя решение - пойти дальше и выполнить задачу до конца. В итоге были ликвидированы четверо украинских боевиков", - сказал стрелок.

Мартин добавил, что возле вражеского блиндажа он обнаружил тела ранее убитых солдат ВСУ с гранатами. "Мы забрали эти гранаты и закидали ими блиндаж. Задача была выполнена", - рассказал боец. Российские бойцы закрепились на позиции и стали ждать своих.

Мартин родом из Ярославской области. За этот подвиг его представили к ордену Мужества.