Операторы БПЛА "Севера" поразили личный состав и технику ВСУ на Сумщине

На кадрах объективного контроля, полученных в результате боевой работы, видно уничтожение багги и пикапов с живой силой противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем десантных подразделений группировки войск "Север" уничтожили личный состав и автомобили ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, действующие в составе группировки "Север", нанесли точные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Сумской области. <…> На кадрах объективного контроля, полученных в результате боевой работы, визуализировано поражение различных целей: багги и пикапов с живой силой противника, мотовездеходов, а также уничтожен личный состав ВСУ, укрывавшийся в сооружении", - говорится в сообщении.