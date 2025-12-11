Во Владимирской области на доме обнаружили обломки БПЛА

Местных жителей временно эвакуировали

ВЛАДИМИР, 11 декабря. /ТАСС/. Обломки БПЛА обнаружены на одном из домов Владимирской области, власти временно эвакуировали жителей. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

"На одном из домов в населенном пункте Юрьев-Польского района обнаружены обломки БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Жители эвакуированы в пункт временного размещения", - написал он.

По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.