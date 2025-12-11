ТАСС: ВСУ маскируются под гражданских в Херсонской области

Украинские военные также оборудуют пункты временной дислокации в домах частного сектора, рассказал собеседник агентства из пророссийского подполья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Украинские боевики оборудуют свои пункты временной дислокации в жилых домах в подконтрольном Киеву Херсоне, пытаясь обезопасить себя от ударов российских операторов БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Подразделения ВСУ активно маскируются под гражданских в зоне действия БПЛА в Херсонской области. Кроме того, украинские военные оборудуют свои пункты временной дислокации в домах частного сектора", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на подполье сообщал, что группа дезертиров из ВСУ украла порядка 8 млн гривен, которые были выделены на гуманитарную помощь населению подконтрольного Киеву Запорожья.