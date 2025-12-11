Операторы БПЛА уничтожили два пункта дислокации ВСУ и орудие Д-30

Также были уничтожены три антенны управления беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации и артиллерийское орудие Д-30 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе активных наступательных действий операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой противника на константиновском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что операторы дронов уничтожают различные цели противника каждый день, только один расчет способен за сутки уничтожить до 10 целей.

Также на константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии передали координаторы 122-мм орудия Д-30 ВСУ российским операторам беспилотников - орудие было уничтожено несколькими точными попаданиями. На том же направлении также операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск тараном уничтожили в небе беспилотник с установленным на нем ретранслятором противника. Тем самым российские бойцы лишили противника возможности летать на дальние расстояния. Также были уничтожены три антенны управления беспилотными летательными аппаратами - это лишило ВСУ связи с ними.