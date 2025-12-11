ВС РФ освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области

Продолжаются бои за Красный Лиман

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, на краснолиманском и рубцовском направлениях продолжаются бои за Красный Лиман. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, на краснолиманском и рубцовском направлении продолжаются активные действия по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман", - сказал он.