ВС РФ освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
14:34
обновлено 14:53
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, на краснолиманском и рубцовском направлениях продолжаются бои за Красный Лиман. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.
"Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, на краснолиманском и рубцовском направлении продолжаются активные действия по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман", - сказал он.