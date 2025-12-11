ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

"Стратегическая инициатива в руках ВС РФ". Главное о совещании Путина по зоне СВО

Редакция сайта ТАСС
15:11
© Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании, где обсуждалась текущая ситуация в зоне спецоперации, получил доклад о полном переходе Северска в ДНР под контроль Вооруженных сил России.

ТАСС собрал основное о совещании.

Об освобождении Северска

  • ВСУ рассчитывали, что ВС России увязнут в укрепрайоне Северска, но этого не случилось, заявил Путин.
  • Он отметил, что обещание освободить населенный пункт до 15 декабря было выполнено.
  • Освобождение Северска приближает новые успешные наступления и изгнание ВСУ из Донбасса, заявил Путин.
  • Доклад Путину от военнослужащих штурмовых подразделений был прерван из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
  • Российские подразделения в Северске выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях, сообщил командующий 3-й армии Игорь Кузьменков.

О стратегической инициативе и динамике СВО

  • Стратегическая инициатива "полностью находится в руках" ВС России, заявил Путин.
  • Глава государства также отметил "хорошую динамику" освобождения Донбасса и Новороссии.

О ходе спецоперации

  • Основные усилия группировки "Север" сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил Герасимов.
  • Он также сообщил об освобождении Кучеровки и Куриловки в Харьковской области.
  • Герасимов заявил, что 45% зданий в Константиновке перешли под контроль ВС России.
  • По его словам, в Димитрове освобождена южная часть, в центре, на севере и на северо-востоке города.
  • Он также сообщил, что бойцы "Востока" ВС России ведут наступление на юге Днепропетровской области.
  • Также ведутся уличные бои в Гуляйполе, заявил Герасимов.
  • Кроме того, начальник Генштаба ВС России сообщил, что бойцы "Запада" ведут боевые действия на левом берегу Оскола.
  • По его словам, выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ведутся в соответствии с утвержденным замыслом.
 
