"Стратегическая инициатива в руках ВС РФ". Главное о совещании Путина по зоне СВО
15:11
Президент России Владимир Путин на совещании, где обсуждалась текущая ситуация в зоне спецоперации, получил доклад о полном переходе Северска в ДНР под контроль Вооруженных сил России.
ТАСС собрал основное о совещании.
Об освобождении Северска
- ВСУ рассчитывали, что ВС России увязнут в укрепрайоне Северска, но этого не случилось, заявил Путин.
- Он отметил, что обещание освободить населенный пункт до 15 декабря было выполнено.
- Освобождение Северска приближает новые успешные наступления и изгнание ВСУ из Донбасса, заявил Путин.
- Доклад Путину от военнослужащих штурмовых подразделений был прерван из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
- Российские подразделения в Северске выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях, сообщил командующий 3-й армии Игорь Кузьменков.
О стратегической инициативе и динамике СВО
О ходе спецоперации
- Основные усилия группировки "Север" сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил Герасимов.
- Он также сообщил об освобождении Кучеровки и Куриловки в Харьковской области.
- Герасимов заявил, что 45% зданий в Константиновке перешли под контроль ВС России.
- По его словам, в Димитрове освобождена южная часть, в центре, на севере и на северо-востоке города.
- Он также сообщил, что бойцы "Востока" ВС России ведут наступление на юге Днепропетровской области.
- Также ведутся уличные бои в Гуляйполе, заявил Герасимов.
- Кроме того, начальник Генштаба ВС России сообщил, что бойцы "Запада" ведут боевые действия на левом берегу Оскола.
- По его словам, выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ведутся в соответствии с утвержденным замыслом.