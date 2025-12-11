Статья

"Стратегическая инициатива в руках ВС РФ". Главное о совещании Путина по зоне СВО

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании, где обсуждалась текущая ситуация в зоне спецоперации, получил доклад о полном переходе Северска в ДНР под контроль Вооруженных сил России.

ТАСС собрал основное о совещании.

Об освобождении Северска

ВСУ рассчитывали, что ВС России увязнут в укрепрайоне Северска, но этого не случилось, заявил Путин.

Он отметил, что обещание освободить населенный пункт до 15 декабря было выполнено.

Освобождение Северска приближает новые успешные наступления и изгнание ВСУ из Донбасса, заявил Путин.

Доклад Путину от военнослужащих штурмовых подразделений был прерван из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

Российские подразделения в Северске выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях, сообщил командующий 3-й армии Игорь Кузьменков.

О стратегической инициативе и динамике СВО

Стратегическая инициатива "полностью находится в руках" ВС России, заявил Путин.

Глава государства также отметил "хорошую динамику" освобождения Донбасса и Новороссии.

О ходе спецоперации