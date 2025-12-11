ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Доклад Путину от штурмовиков в Северске был прерван РЭБ противника

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
Редакция сайта ТАСС
14:48
обновлено 14:59
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Доклад президенту России Владимиру Путину от военнослужащих штурмовых подразделений был прерван из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Воздействия РЭБ противника", - прокомментировал Герасимов, прервавшийся доклад из освобожденного Северска. 

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине