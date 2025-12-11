ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Генштаб: ВС РФ выполняют поставленные задачи в соответствии с замыслом

Речь идет, в частности, о выполнение целей по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
Редакция сайта ТАСС
14:38
обновлено 14:57
© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские войска выполняют задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с замыслом. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляются в соответствии с утвержденным замыслом", - сказал он. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине