Герасимов: бойцы "Востока" ведут наступление на юге Днепропетровской области
Редакция сайта ТАСС
14:36
обновлено 14:45
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бойцы Восточной группировки войск форсировали реку Гайчур и наступают в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.
"Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и в восточной части Запорожской области", - сказал Герасимов.