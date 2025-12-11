Герасимов: бойцы "Востока" ведут наступление на юге Днепропетровской области

Российские военные формировали реку Гайчур на нескольких участках, сообщил начальник Генштаба ВС РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бойцы Восточной группировки войск форсировали реку Гайчур и наступают в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и в восточной части Запорожской области", - сказал Герасимов.