Путин: освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса

Это также дает возможность для новых наступлений по другим направлениям
14:49
14:57
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Освобождение Вооруженными силами РФ Северска в ДНР дает возможность для новых успешных наступлений и приближает восстановление мирной жизни в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне СВО.

"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое - успешное, не сомневаюсь в этом, - наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", - сказал он. 

