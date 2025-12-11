Путин: освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса

Это также дает возможность для новых наступлений по другим направлениям

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Освобождение Вооруженными силами РФ Северска в ДНР дает возможность для новых успешных наступлений и приближает восстановление мирной жизни в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне СВО.

"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое - успешное, не сомневаюсь в этом, - наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", - сказал он.