Путин: у ВСУ не получилось сдержать наступление РФ укрепрайоном в Северске

Планы противника провалились, заявил президент России

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, создав укрепрайон около Северска, надеялись сдержать наступление российской армии. Но планы противника провалились, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон в районе Северска и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы там увязнем - в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас", - сказал он на совещании о ситуации в зоне СВО.

На мероприятии Путину доложили об освобождении Северска.