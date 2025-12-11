ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Бойцы "Запада" ведут боевые действия на левом берегу Оскола

До этого группировка освобождала Купянск
Редакция сайта ТАСС
15:07

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские военные группировки войск "Запад" после освобождения Купянска ведут боевые действия на левом берегу Оскола. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Читайте также

"Стратегическая инициатива в руках ВС РФ". Главное о совещании Путина по зоне СВО

"Группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол", - сказал Герасимов. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине