Бойцы "Запада" ведут боевые действия на левом берегу Оскола
15:07
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские военные группировки войск "Запад" после освобождения Купянска ведут боевые действия на левом берегу Оскола. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
"Группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол", - сказал Герасимов.