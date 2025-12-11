Герасимов: в Константиновке 45% зданий перешли под контроль ВС РФ

Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в городе, сообщил начальник Генштаба ВС России

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Константиновке в ДНР, 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем ВС РФ. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновке. 45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем", - сказал Герасимов.