Герасимов: в Константиновке 45% зданий перешли под контроль ВС РФ
14:34
обновлено 14:46
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Константиновке в ДНР, 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем ВС РФ. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.
