ВС РФ уничтожают последних оставшихся в Северске солдат ВСУ
Редакция сайта ТАСС
14:43
обновлено 14:54
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские подразделения в Северске выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях, сообщил командующий 3-й армии Игорь Кузьменков.
"В настоящее время в городе [Северске] проводятся проверочные мероприятия по поиску и ликвидации одиночных военнослужащих ВСУ, пытающих укрыться в строениях", - сказал командующий.