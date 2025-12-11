ВС РФ уничтожают последних оставшихся в Северске солдат ВСУ

Командующий 3-й армии Игорь Кузьменков сообщил, что украинские военные пытаются укрыться в строениях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские подразделения в Северске выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях, сообщил командующий 3-й армии Игорь Кузьменков.

"В настоящее время в городе [Северске] проводятся проверочные мероприятия по поиску и ликвидации одиночных военнослужащих ВСУ, пытающих укрыться в строениях", - сказал командующий.