ВС РФ освободили южную часть Димитрова
Редакция сайта ТАСС
14:35
обновлено 14:50
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Центральной группировки войск освободили всю южную часть Димитрова, идут бои в центре, на севере и на северо-востоке города. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.
"В Димитрове освобождена вся южная часть. Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города", - сказал Герасимов.