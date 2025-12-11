ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВС РФ освободили южную часть Димитрова

Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города
Редакция сайта ТАСС
14:35
обновлено 14:50
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Центральной группировки войск освободили всю южную часть Димитрова, идут бои в центре, на севере и на северо-востоке города. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Димитрове освобождена вся южная часть. Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города", - сказал Герасимов. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине