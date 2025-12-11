Генштаб: ВС РФ увеличивают зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Войска объединенной группировки ведут боевые действия в соответствии с замыслом специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Основные усилия группировки "Север" сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Войска объединенной группировки ведут боевые действия в соответствии с замыслом специальной военной операции. В зоне ответственности группировки "Север" основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей", - сказал начальник Генштаба.