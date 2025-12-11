Марочко: под огневым контролем Киева остается порядка 25% Северска

Бойцы РФ начали зачистку города, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Всего 25% Северска Донецкой Народной Республики остаются под огневым контролем подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы РФ начали зачистку города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Под огневым контролем противника остается около 25% Северска. На данный момент российские подразделения начали зачистку в западной части города", - сказал он.

Марочко отметил, что военные РФ берут под полный контроль центральную часть Северска и активно продвигаются на севере, юге и востоке города.