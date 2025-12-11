Группировка "Север" уничтожила танк на харьковском направлении

Цель поразили расчеты ударных БПЛА, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем Северной группировки уничтожили замаскированный танк на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что в ходе плановой разведывательной работы расчет разведывательного БПЛА обнаружил замаскированную позицию танка ВСУ в лесополосе на харьковском направлении. Оперативная информация о местоположении вражеского танка была передана на командный пункт.

"Для уничтожения цели были задействованы расчеты ударных беспилотников войск беспилотных систем, выполняющие задачи в составе группировки войск "Север". В результате прямых попаданий FPV-дронов с оптоволоконным управлением танк боевиков ВСУ был уничтожен", - сказали в ведомстве.