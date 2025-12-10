FT: Зеленский обсудил с Бессентом, Кушнером и главой BlackRock послевоенный план

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский обсудил 10 декабря послевоенное восстановление Украины в ходе переговоров по видеосвязи с министром финансов США Скоттом Бессентом, зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и главой американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком. Об этом сообщила британская газета Financial Times, проанализировав фотографии, сделанные во время беседы и опубликованные на страницах Зеленского в социальных сетях.

Отмечается, что с украинской стороны в обсуждении также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, глава МИД Андрей Сибига, другие члены правительства и представители делегации на мирных переговорах. Разговор состоялся на фоне передачи Киевом своего проекта плана завершения конфликта.