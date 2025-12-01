Мнение

Закончить нельзя продолжать: кто поставит точку в конфликте на Украине

Андрей Низамутдинов — о том, на что делают ставку страны, обсуждая план Трампа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и Джаред Кушнер © REUTERS/ Eva Marie Uzcategui

Тема дипломатического урегулирования конфликта на Украине в последние пару недель вновь оказалась главной в международной повестке. Поводом для оживления дискуссии стал проект мирного плана, подготовленный в Вашингтоне. 30 ноября спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио во Флориде обсудили этот проект с украинской делегацией, а 1 декабря, как сообщают СМИ, Уиткофф отправляется в Москву, чтобы продолжить дискуссии, теперь уже с российской стороной. Напор, с которым американцы принялись продвигать свой план, безусловно, впечатляет. Но даже самые эффектные усилия, как известно, еще не гарантируют скорого и эффективного результата. Особенно если эти усилия наталкиваются на противодействие со стороны других игроков.

Закончить, нельзя продолжать

О желании в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине Дональд Трамп неоднократно заявлял еще до второго пришествия в Белый дом. И когда это пришествие состоялось, он и впрямь попытался с размаху разрубить гордиев узел конфликта. Но одного желания мало, так что Трампу пришлось временно отступить и поручить своей команде более основательную подготовку, итогом которой и стал обсуждаемый ныне план.

Десять месяцев, которые прошли с момента возвращения Трампа в Белый дом, позволили выявить плюсы и минусы стратегии, избранной им на украинском направлении. Главным минусом, на мой взгляд, стала неоднородность той команды, которой было поручено этим направлением заниматься. С одной стороны, в нее вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, военный министр Пит Хегсет и, главное, спецпосланник Стивен Уиткофф, с которым американского президента связывают давняя личная дружба и бизнес-интересы. Как и Трамп, они выступали за то, чтобы побыстрее развязаться с Украиной как с ненужным, даже токсичным активом и освободить себе руки для более важных дел.

Другой частью команды оказались госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланник по Украине генерал Кит Келлог — придерживающиеся более традиционного подхода: продолжение поддержки Украины, пусть и в иных форматах, ужесточение действий против России, координация действий с партнерами по Евросоюзу и НАТО.

Если говорить о плюсах, то здесь я бы особо выделил демонстративную отстраненность нынешнего хозяина Белого дома от происходящего на Украине. Трамп отнюдь не случайно при каждом удобном и неудобном случае подчеркивает, что конфликт не перешел бы в стадию вооруженного противостояния, если бы он оставался президентом два срока подряд. Мол, был плохой Джо Байден, который всю эту кашу заварил, а теперь есть хороший Трамп, который хоть и не при делах, но благородно взвалил на себя тяжкое бремя урегулирования. Такая позиция позволяет американскому президенту как бы оставаться над схваткой и развязывает ему руки для принятия более радикальных решений, на которые другой бы не отважился. К числу таких решений, несомненно, надо отнести встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске — она не решила, да и не могла решить всех проблем, но по крайней мере вывела российско-американские отношения из точки замерзания.

Обсуждаемый ныне план урегулирования следует, очевидно, рассматривать как продолжение того самого "духа Анкориджа", о котором заговорили после встречи российского и американского лидеров на Аляске. Примечательно, что, по утверждениям СМИ, к его разработке приложили руку не официальные ведомства, а доверенные лица: с российской стороны — спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, с американской — спецпосланник президента Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа. Генералу Келлогу указали на выход, вместо него в Киев продвигать план отправили министра армии США Дэниела Дрисколла. Последний, по словам источников, без лишних церемоний и в достаточно крепких выражениях потребовал от украинских переговорщиков встать по стойке смирно и исполнять команды.

Кстати, Дрисколл, по данным СМИ, близко дружит с Джей Ди Вэнсом, с которым когда-то вместе учился в Йеле. Таким образом, баланс сил в американской переговорной команде, отвечающей за Украину, видимо, склонился в пользу сторонников быстрого урегулирования конфликта. Но, правда, Рубио, сочетающий пост госсекретаря с ключевой должностью советника по нацбезопасности, никуда не делся и вполне способен подкорректировать направление переговоров, как он уже это сделал на недавней встрече с украинскими представителями в Женеве.

И все же шансы сторонников урегулирования в Вашингтоне я бы счел более высокими, особенно после того, как американцам руками подконтрольного им Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) удалось добиться ухода в отставку Андрея Ермака, возглавлявшего офис Владимира Зеленского. Тот жестко отвергал возможность любых территориальных уступок, которые были заложены в американский план. К тому же у НАБУ, как сообщают СМИ и разного рода источники, имеется серьезный компромат и на самого Зеленского, а также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, которому поручено заменить Ермака во главе украинской переговорной команды.

Словом, Вашингтон, используя публичные контакты и закулисные рычаги, имеет сейчас неплохую возможность для того, чтобы реализовать операцию по принуждению Зеленского к миру на американских условиях. Но для этого потребуется устранить разногласия внутри собственной команды и преодолеть серьезнейшее сопротивление со стороны европейских партнеров и самого Киева.

Закончить нельзя, продолжать

Почему Киев сопротивляется реализации американского плана? Да потому, что для Зеленского и его ближайшего окружения, повязанного участием в коррупционных схемах, выполнение плана означало бы не только закрытие кормушки, но и политическую смерть. Как минимум. Но и сопротивляться в условиях, когда вчерашний могущественный союзник, располагающий убийственным компроматом, может превратиться в опаснейшего врага, тоже непросто. Поэтому Зеленский будет тянуть время, делая вид, что готов согласиться с требованиями США, будет выторговывать для себя — не для Украины — гарантии безопасности и одновременно будет пытаться сорвать переговоры.

Тут у киевского режима два основных направления действий. Первое — усиление террористической активности, которое должно создать у партнеров и покровителей впечатление о том, будто режим еще вполне готов сопротивляться. Проявлением такой активности стали предпринятые в последние дни безэкипажными катерами атака на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском и нападения на два танкера в Черном море.

Параллельно Киев будет предпринимать попытки сближения с ключевыми странами Евросоюза, которые американский план урегулирования тоже не устраивает. Именно с этой целью Зеленский 1 декабря отправляется в Париж к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который превратился в одного из лидеров антироссийской коалиции.

Проблема Макрона и руководителей ряда других государств Евросоюза — прежде всего Германии, Дании, Нидерландов, Польши, Финляндии, стран Балтии, а также высокопоставленных представителей ЕС — председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипслужбы Каи Каллас) и НАТО (генсек Марк Рютте) заключается в том, что они, в отличие от "отстраненного" Трампа, чересчур сблизились с токсичным Зеленским и из партнеров Украины превратились в пособников киевского временщика, поставив на карту свою личную репутацию. Крах Зеленского станет одновременно и их политическим крахом, поэтому они постараются тем или иным способом сорвать реализацию американского плана. На мой взгляд, для некоторых европейских лидеров, в глубине души осознающих провал избранной стратегии, дело превратилось в личную вендетту, именно поэтому они с таким упорством проталкивают заведомо обреченные идеи насчет размещения европейских войск на Украине или конфискации замороженных российских активов.

Особняком в лагере сторонников продолжения конфликта держится Великобритания, которая по привычке ведет собственную игру сразу на нескольких досках. Взаимодействуя с ЕС в поддержке Киева, Лондон одновременно пытается использовать в своих интересах возникающие между европейцами противоречия. Поддакивая Трампу, британцы в то же время мутят воду в инфополе, чтобы сливами и вбросами опорочить ближайшего трамповского сподвижника Уиткоффа. Поддерживая Зеленского, они на всякий случай уже подготовили ему альтернативу в лице экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Словом, англичанка в своем репертуаре.

Русские правила пунктуации

Добившись реализации мирного плана, Трамп покажет, что он выполняет предвыборные обещания (хоть и не на следующий день и даже не за сто дней, но все же остановил конфликт), продемонстрирует, что он сильный лидер, и улучшит позиции республиканцев перед промежуточными выборами осенью 2026 года. Плюс возможный бонус в виде заветной Нобелевки (хотя с этими норвежцами ничего нельзя гарантировать).

Россия же неоднократно демонстрировала готовность решить конфликт дипломатическим путем. Вот и на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что предложения Вашингтона, хотя и нуждаются в доработке и переложении "на дипломатический язык", в целом "могут быть положены в основу будущих договоренностей". Для обсуждения этих договоренностей в Москве на днях ожидают американского спецпосланника Уиткоффа.

А если дипломатия забуксует? Что ж, и на этот случай Путин дал прямой и ясный ответ: "Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем, вот и все".

Иными словами, Вашингтон, Киев и европейские столицы могут сколь угодно долго спорить по поводу места запятой во фразе "закончить нельзя продолжать". Но в итоге правила пунктуации продиктует Россия: именно она решит, где и когда поставить точку.

