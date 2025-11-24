Мнение

Схватка за власть: в Киеве коррупцию прячут за дипломатию

Владимир Костырев — о том, как Зеленский воспользовался инициативой из США, чтобы прикрыть своих

Владимир Костырев , Заместитель руководителя Редакции стран ближнего зарубежья ТАСС

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и Владимир Зеленский © REUTERS/ Violeta Santos Moura

В конце прошлой недели политические потрясения на Украине из-за коррупционного скандала выглядели неизбежными. Многочисленные эксперты заявляли ТАСС, что практически предрешена отставка правительства и уход всесильного Андрея Ермака — главы офисы Владимира Зеленского, который чуть ли не единолично подбирал действующий кабмин. Но тут снова "грянул Трамп".

По сути, новый американский план урегулирования позволил Зеленскому и его команде, выступая в роли дипломатов и "защитников Украины", переключить внимание населения страны с коррупционного скандала на детали предложения. Так что все, что сейчас заявляется из Киева, на мой взгляд, нужно рассматривать именно с таким подтекстом.

"Подкупные" дипломаты

Главными лицами в срочно сформированной Киевом делегации для переговоров с американцами в Женеве (состоялись 23 ноября) стали Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По сообщениям украинских СМИ, они же — главные фигуры в коррупционном скандале. По информации депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвинения против Умерова уже подготовлены. Ермака, по данным соцопроса центра Socis, связывают с коррупцией 37,3% украинцев — больше, чем кого-либо из всех представителей власти.

Однако именно они участвовали в переговорах по урегулированию в различных форматах на протяжении всего 2025 года и вошли в новую делегацию.

Как пишет "Украинская правда", Зеленский на встрече с представителем США, министром армии Дэном Дрисколлом дал понять, что не сможет "двигаться дальше", если сейчас антикоррупционные органы выдвинут подозрения членам его ближайшего окружения, поскольку такие шаги поставят под угрозу переговоры с Вашингтоном и европейскими партнерами. Не раскачивать ситуацию, по информации украинских СМИ, уговаривал посла ЕС на Украине Катарину Матернову на прошлой неделе и сам Ермак.

Инициаторы атаки на Зеленского и его окружение, очевидно, находятся за пределами страны. Зеленский с Ермаком за последние годы в значительной степени консолидировали власть в своих руках. В парламенте у оппозиции меньшинство. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) тем более давно считаются ведомствами, созданными Западом для сдерживания коррупции на Украине. В данный момент, правда, не до конца понятно, кто именно является их нынешним "хозяином". При администрации Джо Байдена это были США, но Трамп проявляет гораздо меньше интереса к внутренним проблемам сателлитов. Сейчас возможными хозяевами НАБУ и САП могут являться либо европейцы, либо британцы. И те, и другие в последнее время занимают более антироссийскую позицию, чем Вашингтон. В любом случае, никто из них не заинтересован в усилении коррупции на Украине, что означает расхищение передаваемых Киеву десятков миллиардов долларов. Да и не на руку им полное крушение украинской власти, которая в таком случае не сможет проводить их интересы.

Другое дело — оказание давления для того, чтобы получить от Киева желаемое. Если за НАБУ и САП стоят США, вполне можно предположить, что Вашингтон инициировал атаку на Зеленского и его окружение, чтобы сделать их более сговорчивыми при обсуждении мирной сделки. Но полностью уничтожать Зеленского сейчас США в таком случае невыгодно — кто-то же должен принять американский план урегулирования. Слишком радикальные перемены в Киеве могут вынести наверх националистов, военных и популистов, которые будут тяжелее идти на уступки.

Если НАБУ и САП контролирует Еврокомиссия или Британия, то также можно представить сценарий, при котором они инициировали атаку. Зеленский, Ермак и их окружение явно показали неудовлетворительные результаты (особенно в последние месяцы) — на фронте ВСУ отступают, энергетическая система разрушена, зима грозит обернуться катастрофой. С точки зрения Парижа или Лондона, нынешнюю власть можно было бы сменить на кого-то, возможно, более эффективного, например Залужного. Но когда появился новый план США, эти планы пришлось отложить, а атаку отозвать, чтобы слишком ослабленный Зеленский не принял бы невыгодные Европе условия мирного соглашения.

Но отбой атаки будет все равно временным, потому что слишком далеко все зашло. Ермак уже в западных СМИ выглядит беспринципным коррупционером. Работать с ним и с его креатурами Западу дальше будет сложно.

Ситуация складывается парадоксальная — публично Ермак с Умеровым могут яростно защищать интересы Украины, спасая себя от уголовного преследования. Но если они "на крючке" у США или ЕС, на реальных переговорах вряд ли их кто-то будет слушать.

Борьба бульдогов под ковром

При этом есть основания считать, что борьба за власть на Украине не остановилась на время обсуждения плана Трампа, просто ушла в иную — непубличную — плоскость.

Судя по публикациям украинских СМИ, первый раунд схватки 20 ноября окончился вничью. Возглавил бунт в Верховной раде глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. В первые годы пребывания Зеленского у власти он был одним из наиболее приближенных к нему политиков, участвовал в переговорах с Россией в феврале — марте 2022 года, но по мере усиления позиций Ермака стал терять влияние. Однако он по-прежнему сохраняет контроль над парламентским большинством. Так что Арахамия потребовал отставки Ермака, правда, получил отказ. Ермак, в свою очередь, настаивал на обвинении Арахамии в госизмене, но, как сообщает "Украинская правда", ни СБУ, ни офис генпрокурора обвинения не поддержали. Отмечу, уничтожение офиса президента вместе с его руководителем приведет также и к ослаблению Зеленского, а также может вознести Арахамию на верхушку политической власти.

Пока же все остались при своих. Но политические маневры продолжаются.

Не ясна сейчас, например, позиция СБУ. Ранее глава службы Василий Малюк поддерживал Зеленского, однако отказ предъявить обвинения Арахамии может говорить о том, что он изменил свою позицию. Не ясна также позиция и главы ГУР Кирилла Буданова — ряд СМИ писал, что он склоняется на сторону Арахамии против Ермака. Хранит молчание экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне посол в Лондоне, — опять же по информации СМИ, он отказался встречаться с Ермаком, который хотел предложить ему присоединиться к правительству, но и не выступал в последние дни с критикой нынешних киевских властей. Военные в целом тоже выжидают — их позиция, скорее всего, будет зависеть от того, до чего "договорятся" Ермак и Умеров с американцами.

Решающая схватка за власть в Киеве отложена, но не отменена.

Второй акт

Открыто выступать продолжает парламентская оппозиция. "Говорящие головы" из числа сторонников экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и экс-премьера Юлии Тимошенко уже возобновили требования отправить в отставку правительство и Ермака. Вероятно, именно с ними будет связан второй акт коррупционной истории.

На прошлой неделе обсуждение отставки министров юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светланы Гринчук лишило парламент возможности рассмотреть другие вопросы, в том числе принятие во втором чтении бюджета на 2026 год. Рада попробует вернуться к ним на новой пленарной неделе с 2 по 5 декабря. Требующая новых отставок оппозиция может попытаться сорвать эти заседания. Ключевым моментом станет контроль над фракцией "Слуга народа" — если Арахамия даст команду "слугам народа" или хотя бы часть из них самостоятельно поддержат требования оппозиции, страна столкнется с парламентским кризисом.

"Слуги народа" раньше уже становились козлами отпущения. Летом 2025 года Зеленский сначала вынудил своих депутатов поддержать сокращение полномочий антикоррупционных ведомств НАБУ и САП, а через несколько дней — проголосовать за их восстановление. Возможно, на этот раз красивых слов о необходимости единства и призывов "прекратить срач" депутатам уже будет недостаточно.

Добавить остроты может и развитие ситуации в переговорах по урегулированию.

"Мирная альтернатива"

Новый план президента США Дональда Трампа дает еще один вариант развития событий — он требует проведения выборов через 100 дней после его принятия. Это положение открывает, безусловно, большие перспективы для всех политических сил Украины — кроме Зеленского и его окружения. Если США заставят главаря киевского режима пойти на уступки, особенно в вопросе территорий, шансы остаться во власти у него растают. Скорее всего, даже до истечения 100 дней, отведенных на подготовку к выборам, его свергнут либо националисты, либо военные. Попытки переизбраться встретят резкий отпор, способный привести к внутреннему вооруженному конфликту. По сути, Зеленский будет назначен основным виновником поражения. А остальные — Залужный, Буданов, Порошенко, Арахамия — смогут попробовать себя в роли очередного "спасителя страны".

А с Зеленским уйдут — если повезет, и останутся живыми или не за решеткой — Ермак, Умеров и вся их остальная команда. Так что зачем свергать Ермака сейчас, если он сам исчезнет через 100 дней?

Понимает это и Зеленский. Поэтому ему не нужен мир — нужна только ширма для прикрытия коррупционного скандала. Киев с европейскими союзниками за последний год уже не раз проворачивали такую схему, "корректируя" мирные инициативы до такой степени, что они становились полностью неприемлемы для России. Скорее всего, таковы расчеты и на этот раз — тянуть время, требовать невыполнимого, затем обвинить в неудаче Москву и рассчитывать, что коррупционный скандал к тому времени утихнет. Но сколько веревочке ни виться, а конец будет.

