Мнение

Общие делишки: почему в Европе продолжают встречать Зеленского с распростертыми объятиями

Андрей Низамутдинов — о том, что объединяет европейцев и просроченного президента Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский © Hans Lucas via Reuters connect

Американскому президенту Франклину Рузвельту приписывают фразу, сказанную некогда в адрес никарагуанского диктатора Анастасио Сомосы: "Он, возможно, сукин сын, но он наш сукин сын". Но даже если на самом деле он эту фразу не произносил, ее стоило придумать — хотя бы потому, что она точно описывает отношение европейских лидеров к Владимиру Зеленскому.

Киевский наполеончик по самую макушку вляпался в громкий коррупционный скандал, но его как ни в чем не бывало принимают в Париже и Мадриде. Потому что для таких же европейских наполеончиков он "свой" — не только по духу, но и, что гораздо важнее, по общим делишкам на десятки и сотни миллиардов евро.

Хлестаковщина по-европейски

Коррупционный скандал, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич (его на Украине называют "кошельком" Зеленского), разразился чуть больше недели назад и застал европейских покровителей киевского режима врасплох. Надо было срочно вырабатывать линию поведения по отношению к тем, кого в Евросоюзе с помпой преподносили как незапятнанных борцов за демократию и свободу, отважно противостоящих "ордам с Востока". На выработку консенсуса потребовалось несколько дней, после чего из Брюсселя, Берлина, Варшавы, Парижа стали раздаваться написанные под копирку заявления: коррупция — это, конечно, плохо, но ведь никто не без греха; важна не сама коррупция, а борьба с ней, и Зеленский как раз борется.

О том, что именно Зеленский всего три месяца назад пытался фактически ликвидировать антикоррупционные ведомства, в Европе предпочли не вспоминать. Главным же тезисом всех без исключения выступлений стали заявления о том, что поддержку Киева деньгами и оружием необходимо продолжать — во что бы то ни стало, вопреки и невзирая на...

Хотя нет, по крайней мере одно исключение было: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо назвал режим в Киеве "военной мафией" и сравнил призывы продолжить поддержку Украины с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки". Но Орбан, с точки зрения Брюсселя, — вечный евродиссидент, критик и брюзга, поэтому его мнение можно игнорировать. Так что в очередной европейский вояж Зеленский отправился в полной уверенности, что его ждет теплый прием.

В принципе, его ожидания оправдались: французский президент Эмманюэль Макрон встретил дорогого киевского гостя с распростертыми объятиями. Оба под камеры торжественно подписали на авиабазе Виллакубле под Парижем соглашение об оказании военной помощи Киеву, а также посетили военный штаб созданной Францией и Британией "коалиции желающих" (та, которая сформирована для отправки на Украину воинского контингента после завершения конфликта).

Читайте также

Как по нотам: коррупционный скандал ведет к краху Зеленского и его окружения

Как заявил на пресс-конференции Макрон, в рамках соглашения, рассчитанного до 2035 года, Украина получит сотню истребителей Rafale "с полным боекомплектом", а также "системы ПВО нового поколения и другие вооружения". Зеленский дополнил: в комплект поставки войдут "мощные французские радары, 8 систем ПВО SAMP-T, 6 пусковых установок, ракеты "воздух — воздух" и управляемые авиабомбы". До кучи — еще 55 новых электровозов на €475 млн, поставка которых будет профинансирована Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Оговорка насчет финансирования производства локомотивов не случайна, ведь реализация остальной части соглашения вызывает большие вопросы.

Например, это не контракт, а лишь меморандум о намерениях, к тому же рассчитанный на срок, когда ни Макрона, ни Зеленского у власти уже точно не будет. Но главное — кто будет платить за заказанную музыку? У Киева своих денег нет, а Франция сама в долгах, как в шелках. Вдобавок у нее, по свидетельству французского авиационного эксперта Сириля де Латтра, элементарно нет производственных возможностей для того, чтобы реализовать поставку сотни истребителей.

Так что Макрон и Зеленский, рисуя радужные перспективы, сильно смахивали на гоголевского Хлестакова: "И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, 35 тысяч одних курьеров!"

В Мадриде, куда Зеленский отправился из Парижа, его тоже встретили радушно, хотя и не столь щедро. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о намерении "мобилизовать новый пакет военной поддержки для Украины на €615 млн", куда будет в том числе включена "поставка нового военного оборудования стоимостью около €300 млн". Насколько оно будет новым — большой вопрос. По свидетельству газеты El Mundo, до сих пор Мадрид ограничивался передачей Киеву давно устаревшей военной техники, выведенной из эксплуатации и нуждающейся в серьезном ремонте. Иными словами, все та же хлестаковщина европейского разлива.

По законам мафии

Бросающаяся в глаза разница между обещаниями Парижа и Мадрида объясняется, видимо, тем, что испанские власти благоразумно исходят из своих собственных возможностей, тогда как французский президент явно рассчитывает подкрепить внешним финансированием претензии на звание одного из ведущих европейских и мировых игроков. А где взять это самое финансирование? Да ясно же — из замороженных в Европе российских активов.

Правда, к идее их конфискации в Париже относятся настороженно, опасаясь — и совершенно справедливо — ответных действий со стороны Москвы. Но в целом там не против какой-нибудь хитроумной схемы, которая позволит использовать эти средства для выдачи Киеву беспроцентного кредита на €140 млрд. Главное, по словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, соблюсти два условия: разделить не только между европейцами, но и странами G7 все риски по кредиту, "который, конечно, не гарантированно будет возвращен"; и добиться того, чтобы кредитные средства "способствовали развитию европейской оборонной промышленности" — то есть были бы направлены Киевом на закупку вооружений европейского производства. А кто у нас главные европейские производители оружия? Правильно, Франция и Германия.

Венгерский премьер, назвав режим в Киеве "военной мафией", был прав лишь отчасти: точно такая же мафия заправляет делами в Евросоюзе. И это касается не только текущего конфликта вокруг Украины. Достаточно вспомнить скандал с вакцинами против ковида, закупку которых на миллиардные суммы санкционировала лично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Из-за этой истории ей дважды пытались объявить импичмент, но она вовремя уничтожила все переписки, так что обе попытки провалились.

Меньше повезло ее бывшему подчиненному Дидье Рейндерсу, которого бельгийские власти обвинили в отмывании €1 млн. В бытность еврокомиссаром по вопросам юстиции Рейндерс как раз курировал работу по заморозке и экспроприации российских активов, а теперь сам оказался под судом. Но дело его живет — ЕК продолжает добиваться экспроприации российских активов. Правда, поначалу этот план встретил отпор со стороны властей Бельгии, и тогда был пущен в ход чисто мафиозный прием — бельгийцев начали запугивать угрозой "российских дронов".

Читайте также

Мафиозные методы: кто заказал беспилотники для запугивания Бельгии

Это не помогло, пришлось сделать новое "предложение, от которого нельзя отказаться". Глава Еврокомиссии разослала лидерам стран ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации средств России. Предложены были и два альтернативных варианта: предоставить Киеву "репарационный кредит" за счет грантов стран ЕС либо в виде "общего займа на уровне ЕС", но опять же с обязательным участием всех стран. При этом представители Еврокомиссии ясно дали понять, что рассчитывать на возвращение денег не стоит — кредит будет невозвратным. И снова налицо чисто мафиозный подход: или давайте все вместе своруем российские деньги, или скидывайтесь в общак, но опять же вместе, чтобы все были повязаны и никто не мог соскочить.

На то, что европейское руководство превратилось, по сути, в мафиозный клан, имеющий самое непосредственное отношение к коррупционным схемам, которые реализуются с участием главарей киевского режима, прямо указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же", — отметила она.

Имена названы, что дальше?

Пока Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым путешествовал по заграницам, в Киеве опубликовали обвинительное заключение, подготовленное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по делу Миндича. Согласно этому документу, Миндич, "пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских связей с <...> Зеленским В.А., связями с действующими и бывшими высшими должностными лицами в государственной власти и правоохранительных органах, <…> решил незаконно обогатиться путем совершения преступлений в разных сферах украинской экономики". Упомянут в тексте и теперь уже экс-министр энергетики Герман Галущенко, который "получал личную выгоду путем заступничества Миндича перед <…> Зеленским В.А.". Есть там и секретарь СНБО: согласно документу НАБУ, Миндич в бытность Умерова министром обороны "уговорил" того подписать контракт на приобретение для ВСУ некачественных бронежилетов на $5,2 млн.

Глава офиса Зеленского в обвинительном заключении не значится, однако в записях разговоров, сделанных НАБУ на киевской квартире Миндича, фигурирует некий Али-Баба — по мнению украинских экспертов, это не кто иной, как Андрей Борисович Ермак, или А.Б., как его называют в кругу своих. И хотя дальнейшую публикацию записей НАБУ, по утверждению украинского издания NV, поставило на паузу, нет никаких сомнений в том, что коррупционные схемы на Украине охватывают самые разные сферы, включая оборону. А нити этих схем тянутся непосредственно на Банковую, в офис Зеленского.

С другой стороны, формулировки документа НАБУ не содержат прямых обвинений в адрес Зеленского и оставляют ему место для маневра. Мол, сам же не воровал, а только был использован старым дружком, который оказался нечист на руку. Виноват только в том, что доверился бывшему деловому партнеру по "Кварталу 95". Отмазка, конечно, так себе, но европейцам может хватить, чтобы по-прежнему прикрывать "своего сукина сына". Лишь бы помалкивал и продолжал следовать мафиозным правилам. А то ведь можно и кого-то другого подыскать, чтобы пилить бюджеты.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru