Ермак мне друг, но: почему Зеленский все же уволил руководителя своего офиса

Андрей Низамутдинов — о том, как киевский режим пришел к отставке "серого кардинала" и какой выбор стоит перед главарем

Владимир Зеленский и Андрей Ермак © REUTERS/ Gleb Garanich

Громкий коррупционный скандал на Украине после некоторого затишья получил еще более громкое продолжение: сегодня, 28 ноября, утром у Андрея Ермака, главы офиса Владимира Зеленского и фактически второго человека в украинской правящей верхушке, прошли обыски. А вечером Зеленский подписал указ об отставке Ермака — друга, соратника, серого кардинала и, вполне вероятно, главного организатора всех коррупционных схем, от которых киевский режим кормился на протяжении последних лет.

И теперь неизбежно возникает вопрос: а долго ли после этого продержится у власти сам Зеленский?

НАБУ взялось за Али-Бабу

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) позвонили в дверь квартиры Ермака ранним утром. Как язвительно предположил в этой связи депутат Верховной рады Ярослав Железняк, свое появление детективы могли предварить словами "Сезам, откройся!". Дело в том, что в основу проводимого НАБУ расследования легли записи разговоров, тайно сделанных на квартире бизнесмена Тимура Миндича, которого на Украине называют "кошельком Зеленского". А среди участников разговоров фигурирует некто по прозвищу Али-Баба, и наблюдатели сразу предположили, что за этой "кликухой" скрывается Андрей Борисович Ермак, которого близкие обычно называют А-Бэ — отсюда и Али-Баба.

Обыски у Ермака мгновенно стали главной новостью не только на Украине, но и за рубежом. Конечно, в деле, помимо Миндича — давнего друга и партнера Зеленского еще с времен "Квартала 95", упоминались и высокопоставленные чиновники: бывший вице-премьер Алексей Чернышев, глава Минюста Герман Галущенко, прежде возглавлявший министерство энергетики. Однако, никто из них не может сравниться с Ермаком — не просто главой офиса Зеленского, но и фактически его альтер-эго. Кстати, сам Ермак проведение обысков подтвердил и сообщил в своем Telegram-канале, что оказывает следователям "полное содействие".

Антикоррупционные ведомства пока не предъявили ему никаких обвинений и ничего не сообщили о результатах обысков в "пещере Али-Бабы". Глава НАБУ Семен Кривонос отделался рассуждениями о том, что расследование коррупционного скандала перешло "в гласную стадию", теперь задача бюро "довести это дело до конца", показать украинцам, "сколько средств действительно было украдено, подтвердить, сколько из них превратилось в дорогие виллы в Швейцарии, квартиры, недвижимость, деньги на счетах".

Быстрая отставка

Впрочем, для оппозиции, уже давно копавшей под Ермака, достаточно было самого факта обысков, чтобы потребовать отставки. Тут же (как по заказу) появились результаты исследования, проведенного компанией "Социополис". Там указывается, что уровень поддержки в обществе отставки Ермака вырос в ноябре по сравнению с сентябрем с 62,2% до 70%. И это еще до обысков! Опрос проходил 18—24 ноября. Кроме того, 70,4% респондентов сочли, что Ермак лично участвовал в масштабных коррупционных схемах бизнесмена Миндича.

Если судить по этим результатам, причастность главы офиса Зеленского к коррупции не вызывает сомнений не только у оппозиционных политиков, но и у большей части украинцев. Тем не менее Зеленский поначалу, видимо, вовсе не собирался сдавать своего дружка. Напротив, когда после обнародования первых записей по делу Миндича стали раздаваться требования отправить Ермака в отставку, глава киевского режима постарался прикрыть руководителя своего офиса и даже поручил ему проводить от имени Украины переговоры с американцами по их новому плану. Ермак отправился в Женеву на встречу с госсекретарем США Марком Рубио, где то ли по неосторожности, то ли по глупости засветился на снимке с надетыми на руку швейцарскими часами марки Audemars Piguet стоимостью около $50 тыс. Как говорится, на воре и шапка горит!

Впрочем, дорогие часы — это так, мелкий эпизод. Судя по первым материалам операции "Мидас", как в НАБУ окрестили дело Миндича, речь идет о сотнях миллионов долларов, которые были отжаты, отмыты, обналичены и прикарманены ближайшим окружением Зеленского. И когда следователи стали подбираться уже совсем близко, буквально дышать в затылок, киевский временщик без долгих раздумий сдал соратника и сподвижника (а возможно, и подельника).

Вечером 28 ноября Зеленский в видеообращении сообщил, что Ермак подал в отставку, а следом появился и официальный указ об увольнении, причем никакая мотивировка в нем не упомянута.

Операция по принуждению

На мой взгляд, требования оппозиции и даже очевидное стремление притушить коррупционный скандал, согласившись на отставку Ермака, — это вовсе не самые главные причины действий Зеленского. Мне видится в происходящем своего рода операция по принуждению, проведенная американцами руками НАБУ и САП. Конечно, не взятая с потолка — коррупционная схема налицо.

Восстановим последовательность событий. Сперва украинские антикоррупционные ведомства, созданные под руководством американских спецслужб с участием Евросоюза (не секрет, что в штаб-квартире НАБУ постоянно находится высокопоставленный сотрудник ФБР), проводят антикоррупционную операцию, в центре которой оказывается "кошелек Зеленского" — бизнесмен Миндич. Причем ему удается благополучно удрать с Украины в Израиль. Следом Вашингтон выступает с планом мирного урегулирования, который предусматривает ряд серьезных уступок со стороны Киева. И тут же расследование НАБУ встает на паузу. Иными словами: артподготовка, наступление — и ясный сигнал Зеленскому: соглашайся на предложенный план, иначе будет хуже.

Соглашаться с планом, который фактически перечеркивает все его надежды сохранить власть, богатство, а по большому счету может, и жизнь, Зеленскому категорически не хочется. Он начинает юлить: отправляет Ермака в Женеву, чтобы тот поторговался с американцами, одновременно обращается за поддержкой к европейцам, которые тоже не заинтересованы в мирном урегулировании, а нацелены на продолжение конфликта (среди прочего и потому, что не успели украсть замороженные российские активы).

Начинается обычная канитель: никаких территориальных уступок, Украина должна быть в НАТО, численность ВСУ сокращать нельзя, санкции против России необходимо усиливать, а ее активами должны распоряжаться страны ЕС… Короче, и Киев, и европейские столицы открыто саботируют мирный план США.

Американцам это быстро надоедает, и в игру вновь вступает НАБУ, которое приходит с обысками к Али-Бабе, то бишь Ермаку. Причем это происходит аккурат перед приездом в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла, который, как предполагается, должен надавить на украинские власти и принудить их согласиться с американским планом урегулирования.

Таким образом, Зеленский получает еще более ясный сигнал, после чего все-таки соглашается на отставку Ермака.

Сколько веревочке ни виться

Теперь вместо Ермака на переговоры с американцами по распоряжению Зеленского отправятся начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров (кстати, тоже упоминаемый в материалах дела Миндича в связи с поставками в армию некачественных бронежилетов), а также сотрудники МИД и разведки.

Что касается замены Ермаку, то Зеленский пообещал приступить к рассмотрению этого вопроса завтра, 29 ноября. Уже появились разговоры, что главой его офиса могут назначить нынешнего премьера Юлию Свириденко, а ее на посту главы правительства сменит министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По другой версии, именно Федоров возглавит офис Зеленского, а Свириденко так и останется премьером.

Впрочем, все эти версии могут вскоре утратить актуальность, потому что главный вопрос заключается в другом: что будет с самим Зеленским? Удовлетворятся ли американцы отставкой Ермака или придут и за его патроном?

Очевидно, ответы на эти вопросы будут зависеть прежде всего от поведения самого Зеленского. Понятно, что о сохранении власти речь уже не идет. Так и в Москве уже ясно дали понять, что не видят в Зеленском человека, имеющего полномочия подписывать мирное соглашение. Как заметил по этому поводу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась, <…> крах системы неизбежен".

Но, пойдя на сделку с США, Зеленский, вероятно, сможет сохранить богатство (по крайней мере, отчасти) и, главное, свободу и жизнь. Если же вновь попытается юлить и заискивать перед европейцами, которые, судя по их первой реакции на обыски у Ермака, настроены и дальше мутить с киевским временщиком разнообразные схемы, то в очень скором и отнюдь не прекрасном будущем Зеленский рискует сам оказаться фигурантом уголовного дела. А значит, потерять все.

