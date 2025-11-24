Мнение

Мирные переговоры: кому больше повезет — индейке или Зеленскому

Андрей Суржанский — о том, куда ведут переговоры по Украине и кто пытается их сорвать

Владимир Зеленский, президент Финляндии Александер Стубб и президент США Дональд Трамп © Win McNamee/ Getty Images

Новость о том, что по завершении женевских переговоров США и Украины в Вашингтон срочно вылетели президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, — верный признак состояния тревоги, в которое погрузилось еэсовское осиное гнездо.

Посланцы от ЕС

О поездке в США эмиссаров Евросоюза сообщила швейцарская газета Le Temps со ссылкой на источники в окружении финского лидера, хотя по вылету Мелони подтверждающей информации даже в таком ключе нет. Но очевидно, что уже само появление подобных сообщений вызвано опасениями Брюсселя остаться за бортом в процессе согласования американского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов.

Почему в этом случае Стубб и Мелони? Ответ простой: они меньше всего раздражают Трампа из всей этой европейской камарильи. По словам той же Le Temps, Стубб стал новым "лучшим другом" президента США Дональда Трампа. Финский лидер даже был удостоен чести поиграть в гольф с главой Белого дома в его поместье Мар-а-Лаго. А Мелони, давно пишут СМИ, просто ему нравится. Как политик.

В августе Стубб и Мелони уже посещали США, сопровождая Владимира Зеленского на его встрече с американским президентом. С тех пор "обмен мнениями между главами государств стал гораздо более дружелюбным", отмечает Le Temps.

23 ноября Стубб сообщил, что также вместе с Мелони провел телефонный разговор с Трампом и обсудил американский мирный план по Украине. Позднее финский президент заявил о наличии важных нерешенных вопросов по итогам прошедших в тот же день переговоров между США и Украиной в Женеве.

В общем, ЕС опять возвращается к своей излюбленной тактике — попытаться обработать Трампа и направить его в "нужное" европейцам русло.

Европейцы мутят воду

22 ноября лидеры ЕС, включая руководителей Великобритании, Франции, Германии и ряда других стран, выступили с заявлением, в котором призвали внести изменения в те пункты плана, которые больше всего вызывают возражения Киева. Они выразили обеспокоенность "предлагаемыми ограничениями" ВСУ, которые, по их мнению, "сделают Украину уязвимой для будущих нападений". Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это, дескать, подорвет европейскую безопасность. До сих пор, правда, американцы не сильно интересовались ее мнением.

Как сообщил телеканалу CNN неназванный западный дипломат, в ЕС опасаются, что США могут не допустить его представителей в "шатер для ведения предметных дискуссий" об урегулировании на Украине. А тем временем серьезные расхождения наблюдаются, в частности, по таким пунктам, как территориальный вопрос, право вступления страны в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил. Европейцы даже подготовили встречный ответ на американские предложения по урегулированию украинского кризиса. Но просочившиеся в СМИ отдельные пункты этого контрпредложения ничего, кроме улыбки, вызвать не могут — поскольку по ним получается, что не Россия ведет наступление на фронте, а Украина. Американцы такими глупостями, очевидно, не заинтересуются, хотя наверняка скажут положенные вежливые слова своим европейским партнерам.

Как утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники, в Швейцарии сторонам удалось согласовать большую часть из предложенного Вашингтоном плана. В частности, о численности ВСУ и формате обмена пленными, а также положения о Запорожской АЭС. Новые формулировки этих пунктов издание не приводит. Ряд пунктов, мол, оставлены для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в том числе об отказе Украины от части территорий и закрепление в Конституции Украины отказа от вступления в НАТО.

При этом администрация американского президента обещала учесть вопрос обеспечения безопасности стран Евросоюза и НАТО при принятии любого мирного соглашения по Украине, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Обращает на себя внимание комментарий главы американской делегации, госсекретаря Марко Рубио. Он не скрывал, что "очень оптимистичен" в отношении возможности достижения договоренности. США считают переговоры в Женеве самыми продуктивными за все время контактов с украинцами, отметил политик. Более того, он высказал мнение, что конфликт на Украине будет завершен "очень скоро", благодаря достигнутому на переговорах "существенному прогрессу". На данном этапе США прорабатывают договоренности с украинской стороной, после чего они будут переданы России, которой еще предстоит высказать свою позицию.

Реакция Кремля

Москва прокомментировала итоги дискуссии в Женеве весьма сдержанно. "Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней, из Женевы в том числе. Но официально мы пока ничего не получали, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться, какой текст выработан в Женеве. Такой информацией мы пока не располагаем". Так что вопрос приемлемости или неприемлемости тех или иных пунктов мирного плана Трампа и каких-либо еще на данном этапе иррелевантен.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США может быть положен в основу урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, — продолжил президент. — И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".

Напомню, что согласно американской инициативе, содержание которой утекло в СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Киеву некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена, лишится вооружений большой дальности, на территории страны запретят размещение иностранных войск. Русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении РФ.

Кого помилует Трамп

Тем временем Трамп в очередной раз выразил свое недовольство властями в Киеве. "Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине", — написал он в социальной сети Truth Social. Администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией. Дата встречи президента США и Зеленского для согласования оставшихся пунктов плана еще не определена, хотя предварительно планируется, что она пройдет на этой или на следующей неделе.

Именно 27 ноября (четвертый четверг ноября) в США будут отмечать День благодарения — один из самых любимых национальных праздников. Его непременная составная часть — происходящая накануне церемония "помилования" индейки в Белом доме. И Трамп, который очень торопится объявить мир на Украине, явно хочет услышать для себя хорошую новость к этому торжественному моменту. Если же ее не будет, то индейку президент США, конечно же, по традиции помилует, а вот Зеленского вряд ли.

