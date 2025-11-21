Мнение

Трамп дал добро на раскрытие файлов Эпштейна: лучшая защита — нападение

Андрей Суржанский — о том, что для кого-то решение американского президента обернется "подарком" на Рождество

Президент США Дональд Трамп © Andrew Harnik/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна — это стало кульминацией многомесячной ожесточенной борьбы внутри Республиканской партии. Несколько ее "перебежчиков" присоединились к демократам, чтобы противостоять руководству своей партии и навязать голосование, которого Трамп до последнего момента пытался избежать.

Он яростно выступал против этого законопроекта, называя его "мистификацией" демократов, но в начале прошлой недели изменил свою позицию и призвал однопартийцев поддержать документ. Произошло это после того, как стало ясно, что принятие законопроекта становится неизбежным, а политическая битва все больше выглядит проигранной. Белый дом много месяцев пытался не допустить голосования, несмотря на то что противодействие обнародованию файлов становилось для президента все более опасным с политической точки зрения. Ведь все помнят, что во время предвыборной кампании он громогласно обещал опубликовать досье Эпштейна.

Дело финансиста

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002–2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе Билл Клинтон и Трамп.

Перевод стрелок

Объясняя свое решение в соцсети Truth Social, президент заострил внимание на том, что финансист был демократом и "пожертвовал тысячи долларов" в интересах политиков от этой партии. По словам американского лидера, Эпштейн, в частности, "был тесно связан со многими хорошо известными лицами из числа демократов". Среди них Трамп назвал 42-го президента США Билла Клинтона и лидера демократического меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса. По словам Трампа, Джеффрис в прошлом "просил Эпштейна пожертвовать средства на свою избирательную кампанию после предъявления Эпштейну обвинений".

Глава вашингтонской администрации отметил, что, "возможно, правда об этих демократах и их связях с Эпштейном вскоре будет раскрыта". Трамп напомнил, что ранее сам призывал американских законодателей одобрить законопроект, согласно которому Минюст США должен обнародовать упомянутые материалы в течение 30 дней. Это ведомство по его указанию ранее уже предоставило Конгрессу около 50 тыс. страниц документов, касающихся дела финансиста. Трамп также вновь выразил уверенность, что публикации этих материалов добиваются именно демократы, чтобы отвлечь внимание от успешной работы его администрации. Американский лидер уверен: "Это обернется против самих демократов".

Напомним, что представители оппозиции в ноябре опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Бунт на корабле

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (от штата Джорджия) заявила, что ее и еще троих коллег-республиканцев, которые настояли на проведении голосования, на протяжении месяцев пытались запугать. "Это то, от чего устал американский народ", — сказала конгрессвумен. По ее словам, досье Эпштейна демонстрирует "провалы" правительства и Конгресса перед их гражданами. "Слишком долго американцев ставили на последнее место, и им это надоело", — сказала она. "Вот почему они не доверяют Конгрессу. Вот почему они не доверяют правительству".

Конфликт с Тейлор-Грин, которая до недавнего времени считалась одной из наиболее верных союзниц президента, показал, что внутри Республиканской партии сохраняется напряженность, поскольку та самая фан-база, созданием которой Трамп так гордится, раскололась по целому ряду вопросов, что может поставить под угрозу его поддержку внутри движения MAGA (Make America Great Again). Профессор политологии Университета штата Оклахома Сет Макки заявил, что избиратели MAGA в данный момент чувствуют себя неспокойно. Эксперт считает, что Трамп теряет часть своего влияния на движение на фоне снижения рейтинга популярности движения. По словам Макки, теперь у MAGA есть другие лидеры общественного мнения, и Грин, возможно, делает политический расчет на то, что избиратели ее округа хотят ее версию больше, чем версию Трампа.

От защиты к нападению

"Президенту Трампу нечего скрывать, но демократам стоит очень сильно бояться, потому что у них есть секреты, которые нужно скрывать", — заявил изданию Politico представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным. "План нападения — избитая тактика президента — станет проверкой того, хватит ли у Трампа политической мощи, чтобы заставить людей покориться и заставить тех, кто бросает ему вызов, заплатить политическую цену, — отмечает газета. — Это происходит на фоне растущего количества вопросов о том, не утратил ли президент свою железную хватку над Республиканской партией".

Результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos, свидетельствуют, что рейтинг популярности Трампа среди американцев опустился до 38%. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации 20 января 2025 года. Как отметили исследователи, респонденты, в частности, выражали недовольство ростом цен в США и тем, как проводится разбирательство, касающееся Эпштейна. Лишь 20% респондентов считают, что американские власти проводят это разбирательство надлежащим образом. 70% полагают, что вашингтонская администрация скрывает сведения о клиентах Эпштейна.

"Зеленый свет" на публикацию файлов не гарантирует раскрытия всех документов. Законопроект содержит существенные исключения, включая положение о защите продолжающихся расследований. Это может означать, что многие документы так и останутся конфиденциальными. Есть предположения, что Белый дом решит что-то скрыть, — и они сами по себе делают токсичной атмосферу в условиях уже начавшейся подготовки к промежуточным выборам в Конгресс в 2026 году.

У администрации есть 30 дней на обнародование файлов. То есть к Рождеству, которое в США отмечается 25 декабря, кто-то под звон колокольчиков и добродушный смех Санта-Клауса "хо-хо-хо!" получит рождественский "подарок". Трамп рассчитывает, что это будут демократы.

Но вряд ли с этим согласны его политические противники.

