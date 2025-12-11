ВСУ потеряли опорные пункты, технику и военных в зоне группировки "Восток"

Цели обнаружила воздушная разведка, отметили в Минобороны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск уничтожили опорные пункты, бронетехнику и личный состав ВСУ в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области и его окрестностях. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В одном из районов населенного пункта Гуляйполе Запорожской области операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" обнаружили внутри городской застройки опорные пункты противника. Координаты противника были незамедлительно переданы артиллерийским расчетам группировки войск "Восток". Работая в связке с разведывательными дронами войск беспилотных систем, артиллеристы нанесли серию точных ударов по целям. В результате несколько опорных пунктов были уничтожены", - говорится в сообщении.

Еще один опорный пункт с личным составом противника был уничтожен расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" возле Гуляйполя. Там же операторы войск беспилотных систем группировки уничтожили американский бронетранспортер M1117 и сорвали ротацию ВСУ.

В оборонном ведомстве отметили, что Гуляйполе с прилегающими лесопосадками находится под полным огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки "Восток". Расчеты ударных дронов не позволяют противнику перегруппироваться, вести прицельный огонь по штурмовым подразделениям РФ, а также проводить ротации, подтягивать резервы и подвозить боеприпасы. Все это обеспечивает дальнейшее продвижение российских войск.