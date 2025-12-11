Группировка "Запад" уничтожила 62 дрона и 43 пункта управления БПЛА ВСУ

Противник также потерял 11 наземных робототехнических комплексов и 6 полевых складов боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили 12 БПЛА самолетного типа, 50 тяжелых коптеров типа Vampire и 43 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие группировки войск "Запад", в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили <…> 11 наземных робототехнических комплексов. Расчетами ПВО, группами РЭБ и постами воздушного наблюдения подавлены и сбиты в воздухе 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника и 50 тяжелых ударных гексакоптеров типа "Вампир". Кроме того, вскрыто и уничтожено 43 пункта управления беспилотной авиацией и 6 полевых складов боеприпасов ВСУ", - заявил офицер.