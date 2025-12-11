СК расследует обстрел ВСУ больницы в Алешках и удар БПЛА в Селидове

При обстреле Алешкинской районной больницы погибли три человека

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС. архив

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России будет расследовать преступные действия ВСУ в Херсонской области, где была обстреляна районная больница в Алешках, и атаку БПЛА в Селидово в Донецкой Народной Республике, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По информации органов исполнительной власти, в результате обстрела ВСУ Алешкинской райбольницы погибли три человека, еще два мирных жителя ранены. В ДНР в Селидово вследствие атаки ударного БПЛА пострадал мужчина. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", - сказали в ведомстве.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Алешках, повреждено здание пищеблока. Среди погибших трое мужчин - инженер и двое разнорабочих. Пострадали старшая по кухне и охранник, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В результате атаки дрона ВСУ на Селидово в ДНР пострадал мирный житель.