Марочко: Киеву не хватает сил и средств для укрепления обороны у Старицы

Украинские солдаты также отмечают наращивание ударной группировки ВС РФ на этом участке фронта, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины в спешном порядке пытается укрепить оборону на участке Терновая - Старица Харьковской области из-за возросшего давления со стороны российской армии, однако Киеву не хватает сил и средств. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования Украины в спешном порядке проводят усиление оборонительной линии на участке Терновая - Старица Харьковской области. Данные действия связаны с усилением огневого воздействия ВС РФ на украинские позиции. <…> По докладам командования боевиков следует, что противник из-за нехватки ресурсов, в том числе людских, не может выстроить глубоко эшелонированную оборону на данном участке", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко добавил, что в радиоэфире солдаты ВСУ также отмечают наращивание ударной группировки армии РФ на упомянутом участке фронта.