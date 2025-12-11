РСЗО "Ураган" уничтожил живую силу и технику ВСУ на краснолиманском направлении

Задачу выполнили бойцы 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" уничтожил скопление живой силы ВСУ и технику на краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты "Ураганов" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Получив указания разведки, рассказали в ведомстве, артиллеристы оперативно выполнили задачу, несмотря на ограниченную видимость из-за густого тумана. Проведя расчеты и прицеливание, расчет выполнил залп 220-мм снарядами на дистанции свыше 25 км. В результате попадания огневые средства, техника и живая сила противника в указанном районе были уничтожены.

"Это позволило штурмовым группам продвинуться и занять позиции с минимальными потерями, выполнив поставленную боевую задачу", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что РСЗО "Ураган" способен поражать укрепрайоны, артиллеристские батареи, узлы связи, скопления живой силы, бронетехнику противника как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км.