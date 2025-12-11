Пленный из ВСУ: украинских военных отправляют на позиции в летнем обмундировании

Это обусловлено проблемами с материальным обеспечением в войсках, рассказал Ярослав Доля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ отправляет военных на передовую в летнем обмундировании из-за проблем с материальным обеспечением в войсках, рассказал пленный из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ярослав Доля. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Сюда, на позиции, я ехал в летней форме. Нам сказали, что старшина не выпустит в летней форме, но в летней форме я и поехал (так как другой формы не было - прим. ТАСС). Оснащенность второй роты - ее нет", - сказал он.

Пленный отметил, что на Украине большинство людей устали от войны и не поддерживают Владимира Зеленского. "Он выступал на украинском телевидении и сказал, что будем стоять до последнего украинца. Интересно, кто будет последним украинцем? Он сам? Ребята, солдаты, сержанты, любой командный состав низшего уровня, высшего уровня - никто воевать не хочет, никто абсолютно не хочет, все хотят жить", - сказал он.

Доля рассказал, что был мобилизован сотрудниками ТЦК и определен в 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на должность оператора-наводчика БМП-2. После этого он был направлен на передовые позиции в районе населенного пункта Ямполь, где сдался в плен 25-й армии группировки войск "Запад", когда его бросили сослуживцы.